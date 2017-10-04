NASA предлагает всем желающим увековечить своё имя на Марсе

Отправка кремниевого микрочипа с подписями на Красную планету планируется в мае следующего года.

NASA предложило всем желающим внести имена на кремниевый микрочип, который отправится на Марс на борту спускаемого аппарата InSight. Для этого нужно заполнить соответствующую анкету на сайте космического агентства. Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA.

— Марс продолжает привлекать умы и сердца любителей космоса всех возрастов. Наша акция даст им возможность в буквальном смысле стать частью миссии, которая будет изучать недра Красной планеты, — заявил глава миссии InSight Брюс Банердт.

Отправка аппарата на Красную планету планируется в мае следующего года в рамках миссии по изучению внутреннего строения и состава Марса. Прибыть на место назначения InSight должен в ноябре 2018 года.

Стоит отметить, что первый кремниевый микрочип был установлен на корабле в 2015 году. Тогда в акции приняли участие 827 тысяч человек.