Каждая третья — японская. Эксперты подсчитали все иномарки России

Японские, корейские и немецкие автомобили оказались в тройке лидеров. Много также машины из США и Чехии.

В России около 25 миллионов автомобилей иностранного производства. И более трети их них — японские. К такому выводу пришли эксперты агентства "Автостат" по состоянию на начало июля этого года.

За японским автопромом оказалось 37% этого рынка, что составляет 9,4 миллиона машин. Затем с большим отрывом идут корейские производители — у них доля 17%. Совсем немного меньше — доли процента — у Германии. Из этой страны в России каждая шестая иномарка.

Затем следуют американские машины (3,1 млн шт.), французские (2,1 млн шт.), чешские (примерно 700 тыс. шт.) и китайские (почти 550 тыс. шт.). Остальные страны занимают меньше полутора процента на российским рынке.

Ранее Лайф писал, что самой популярной иномаркой в РФ признан Ford Focus.