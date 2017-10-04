"Пасть закрой". В Воронеже охранники угрожали шокером посетителю продуктового

Сотрудник группы быстрого реагирования требовал от парня удалить снятое им видео, обещая после этого "поговорить нормально".

В соцсетях появился видеоролик, на котором сотрудники группы быстрого реагирования (ГБР) грубят одному из посетителей продуктового магазина "5x5", а после угрожают электрошокером. Видео опубликовал паблик "Настоящий Воронеж".

— Иди сюда! И веди себя поспокойнее, ротик прикрой, понял, — слышно на записи от сотрудников ГБР.

Из-за чего именно случился конфликт — непонятно. Но, судя по обрывкам фраз, молодого человека обвиняют в неких угрозах. Однако поведение самих сотрудников охраны назвать корректным сложно.

— Пасть закрой свою, — срывается на снимающего видео парня охранник.

Когда оператор наконец покидает помещение магазина, охранник начинает преследовать его, требуя удалить видео и обещая после этого "поговорить нормально".

— Умный что ли, снимаешь? — идёт на него сотрудник охраны, угрожая шокером.

Мнения пользователей соцсетей по поводу произошедшего разделились. Одни заявили, что нельзя делать выводы, не зная причины приезда ГБР. Другие попросту назвали оператора трусом. Но были и те, кто считает, что, какой бы проступок ни совершил снимавший, разговаривать так с человеком недопустимо.