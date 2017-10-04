Трамп потребовал извинений NBC за слухи о его ссоре с госсекретарём

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Трамп потребовал извинений NBC за слухи о его ссоре с госсекретарём

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Президент США Дональд Трамп и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон (слева). Фото: © REUTERS/Kevin Lamarque

Ранее телеканал сообщал, что Рекс Тиллерсон пригрозил президенту покинуть пост из-за разногласий по политическим вопросам.

Президент США Дональд Трамп потребовал от американского телеканала NBC извинений за распространение недостоверной информации о его разногласиях с госсекретарём страны Рексом Тиллерсоном.

— История NBC News была полностью опровергнута госсекретарём Тиллерсоном и вице-президентом Пенсом. Это фейковые новости. Они должны извиниться перед американцами, — написал американский лидер в "Твиттере".

Ранее телеканал сообщил со ссылкой на свои источники, что Рекс Тиллерсон пригрозил Трампу покинуть пост госсекретаря страны после одной из публичных речей главы Соединённых Штатов, а также из-за разногласий по политическим вопросам. По данным NBC, отговорить решительно настроенного политика удалось вице-президенту страны Майку Пенсу.

Позднее слухи о уходе с должности госсекретаря Тиллерсон опроверг.

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