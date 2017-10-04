"Не пояснил за шмот". Жителя Екатеринбурга ударили топором из-за розовой шапочки

Андрея Фирсова, предпринимателя из Екатеринбурга, ударили топором по голове за разноцветную шапочку. Историю рассказывает паблик "Типичный Екатеринбург".

По словам пострадавшего, он зашёл в лифт вместе с незнакомцем, на котором была шапка с логотипом хоккейного клуба "Автомобилист". Фанату не понравился головной убор Андрея (розовая шапочка в полоску), и он начал нецензурно выражаться. Однако конфликт разгорелся, когда оппоненты уже вышли из лифта.

— Он из лифта вышел и ударил меня в лицо. Я не растерялся, достал топор — у меня в рюкзаке был, я нёс его в подарок, — ибо фанат "Авто" меня на две головы выше. В итоге я своим топором по голове и получил, — делится мужчина.

Нападавший скрылся с места, прихватив с собой дизайнерский топор из Студии Артемия Лебедева.

В настоящее время пострадавший направлен на судебно-медицинское обследование, по итогам которого будет определена тяжесть причинённого вреда здоровью.

— Сотрудники полиции устанавливают возможных очевидцев, изучают съёмки с камер видеонаблюдения, проводят поквартирный обход с целью установления личности злоумышленника. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в Управлении МВД России по Екатеринбургу.