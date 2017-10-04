Банк России увидел выгоду от блокчейна для общества

ЦБ хочет примерить на себя роль технологичного регулятора и в новом качестве заняться развитием бизнеса.

Банк России увидел возможную выгоду от использования технологии "блокчейн". Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

— После глубокого анализа мы поняли, что эта технология может принести дополнительную выгоду и обществу, и финансовой системе, и компаниям. Поэтому сейчас совместно с банками мы её тестируем, — уточнила она.

По словам зампреда, Банк России намеревается взять на себя роль высокотехнологичного регулятора для развития российского бизнеса в этой сфере.

— Мы даже в своей миссии определили, что мы хотим стать высокотехнологичным регулятором, — отметила она, — то есть это совершенно новое качество, которое мы, как центральный банк, видим, чтобы действительно содействовать бизнесу.

Скоробогатова рассказала, что вместе с другими банками и системным интегратором "Финтех" ЦБ работает над развитием четырёх проектов, в которых будет использоваться блокчейн.

Ранее сообщалось, что компания Accenture запатентовала редактируемый блокчейн.