Отставка из-за "Матильды". Глава совета при Минкультуры покинул пост

Ранее Пожигайло назвал ошибкой выдачу прокатного удостоверения фильму Алексея Учителя "Матильда".

Председатель общественного совета при Министерстве культуры РФ Павел Пожигайло покидает свою должность из-за ситуации вокруг фильма "Матильда". При этом из состава совета политик не выйдет.

— Павел Анатольевич Пожигайло продолжит работу в общественном совете, такую же активную, как он вёл раньше, зато у него будет больше свободы в высказывании своего мнения, — цитирует ТАСС главу Минкульта Владимира Мединского.

Ранее Пожигайло назвал ошибкой выдачу разрешения на прокат фильма "Матильда" Алексея Учителя. Новым председателем совета большинством голосов избран писатель Юрий Поляков.