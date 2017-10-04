На Украине устроивших пьянку енотов третий день держат под капельницей

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На Украине устроивших пьянку енотов третий день держат под капельницей

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Сбежав с собственного представления, зверьки разгромили продуктовый магазин и испортили товары на 46 тысяч гривен (около 1400 долларов).

На Украине два дрессированных цирковых енота сбежали и устроили пьяный дебош. Животные ворвались в продуктовый магазин, где выпили всё найденное там спиртное. Об этом сообщает украинское издание "Вести".

<p>Фото: © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100017434129468&fref=gs&hc_ref=ARTzZpzhJo-cjN9XsyhKpHLa2DgtkdinXxbJRBEK4uXWPTcuW-u3cTTGwhycbSvmNk4&dti=217700011911206&hc_location=group" target="_blank">Петр Иванов</a></p>

— Я был на месте, видел разбитые бутылки водки, коньяка, пива — все это было вылакано. Еноты были нетрезвые, с запахом, — заявил Василий Колос, администратор цирка-шапито "Орбита", артистами которого являются животные. — У них уже третий день интоксикация, вызвали ветеринаров. Думаю, с ними всё будет в порядке, енотов подлечат, прокапают.

<p>Фото: © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100017434129468&fref=gs&hc_ref=ARTzZpzhJo-cjN9XsyhKpHLa2DgtkdinXxbJRBEK4uXWPTcuW-u3cTTGwhycbSvmNk4&dti=217700011911206&hc_location=group" target="_blank">Петр Иванов</a></p>

Сообщается, что ущерб, нанесённый магазину оценили в 46 тысяч гривен (около 1400 долларов). Однако несмотря на убытки, владелица торговой точки решила не подавать заявление в полицию на цирк.

Стоит отметить, что маленькими хулиганами в настоящее время занимаются ветеринары.

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