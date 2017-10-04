На Украине устроивших пьянку енотов третий день держат под капельницей

Сбежав с собственного представления, зверьки разгромили продуктовый магазин и испортили товары на 46 тысяч гривен (около 1400 долларов).

На Украине два дрессированных цирковых енота сбежали и устроили пьяный дебош. Животные ворвались в продуктовый магазин, где выпили всё найденное там спиртное. Об этом сообщает украинское издание "Вести".

— Я был на месте, видел разбитые бутылки водки, коньяка, пива — все это было вылакано. Еноты были нетрезвые, с запахом, — заявил Василий Колос, администратор цирка-шапито "Орбита", артистами которого являются животные. — У них уже третий день интоксикация, вызвали ветеринаров. Думаю, с ними всё будет в порядке, енотов подлечат, прокапают.

Сообщается, что ущерб, нанесённый магазину оценили в 46 тысяч гривен (около 1400 долларов). Однако несмотря на убытки, владелица торговой точки решила не подавать заявление в полицию на цирк.

Стоит отметить, что маленькими хулиганами в настоящее время занимаются ветеринары.