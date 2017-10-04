Мединский заявил, что законных оснований для отмены проката "Матильды" нет

Он напомнил, что есть прописанная в законе процедура о недопуске картины на экраны, всё остальное нелегально.

Глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский заявил, что не существует законных оснований для снятия фильма "Матильда" с проката.

— К нам действительно поступил депутатский запрос о необходимости созвать общественный совет и рассмотреть на этом общественном совете отзыв прокатного удостоверения. Эта процедура незаконна, — отметил Мединский после того, как в министерстве состоялся закрытый показ картины.

Мединский напомнил, что существует утверждённая законом процедура выдачи прокатного удостоверения и там прописаны возможные причины отказа. В свою очередь, режиссёр фильма Алексей Учитель призвал противников картины сначала посмотреть её, а лишь затем делать выводы.

Напомним, против фильма выступает бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она добивается, чтобы картина была снята с проката, а Алексей Учитель наказан за то, что якобы украл сценарий фильма у правообладателей.