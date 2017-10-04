Королевский размах. Свита лидера Саудовской Аравии ездит по Москве на 30 машинах

Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиза Аль Сауд прибыл в Москву. Телеграм-канал Life Shot опубликовал видео, на котором королевский кортеж проезжает по улицам столицы. Масштабы поистине королевские: свита главы государства занимает более 30 машин.
Ранее самолёт монарха приземлился в аэропорту Внуково-2. Завтра король встретится с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи лидеры стран обсудят взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
- Популярные
- По времени