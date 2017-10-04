СБУ задержала корреспондента НТВ в Киеве

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СБУ задержала корреспондента НТВ в Киеве

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Вячеслав Немышев. Фото: ntv.ru

Телеканал сообщает, что журналист в настоящее время на связь с редакцией не выходит.

Корреспондент НТВ Вячеслав Немышев задержан в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины.

Телеканал сообщает, что журналист, отправившийся в Киев для выполнения редакционного задания, находится в одном из отделений полиции. Его допрашивают сотрудники Службы безопасности Украины.

В настоящее время на связь Немышев не выходит.

Ранее журналистку Первого канала Анну Курбатову похитили в Киеве. В СБУ заявили, что девушку принудительно выдворяют из страны за то, что она "позорит Украину".

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