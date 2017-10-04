В мэрии Москвы объяснили, почему могут отказать Навальному в проведении митингов

Так, площадки, предложенные оппозиционером, просто не могут вместить заявленное число участников акций.

В мэрии Москвы назвали две причины, которые могут помешать согласованию акций, заявленных оппозиционером Алексеем Навальным. Это большое число участников для выбранных площадок и невозможность согласовать "встречу граждан с политиком", если он не является депутатом. Об этом рассказал первый заместитель руководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

— В рамках действующего закона проведение публичных мероприятий в виде встречи граждан с политиками, кроме встречи депутатов Госдумы, Мосгордумы и муниципальных депутатов с избирателями, не предусмотрено, — приводит РБК слова Олейника.

В департамент на рассмотрение поступило пять запросов на проведение встреч граждан с Навальным с 6 по 8 октября в центре Москвы. Всего на них заявлено до 15 тысяч человек, однако, как отметили в мэрии, предложенные площадки не смогут вместить заявленное число граждан.

Напомним, второго октября Симоновский суд Москвы арестовал Алексея Навального на 20 суток за неоднократные призывы оппозиционера к участию граждан в несанкционированных акциях протеста.