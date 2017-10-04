Сын Караченцова рассказал, что диагноз "рак лёгких" у актёра ещё не подтверждён

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Сын Караченцова рассказал, что диагноз "рак лёгких" у актёра ещё не подтверждён

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Народный артист РСФСР Николай Караченцов. Фото © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Ранее народный артист поступил в НИИ имени Склифосовского с лёгочным кровотечением.

Диагноз "рак лёгких" у актёра Николая Караченцова пока не подтверждён, сейчас артист проходит обследование.

— Пока это преждевременные выводы и заключения, он ещё проходит обследования, они ещё не закончены, — цитирует ТАСС сына Караченцова Андрея.

Ранее сообщалось, что у 72-летнего актёра обнаружена неоперабельная опухоль правого лёгкого. По данным телеграм-канала Mash, народный артист поступил в НИИ имени Склифосовского с лёгочным кровотечением. Компьютерная томография показала у актёра наличие новообразования.

Однако сын Караченцова утверждает, что актёру предстоит ещё неделя обследований.

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