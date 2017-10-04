Военным запретят выкладывать селфи и геолокацию в соцсетях

Служащим в российской армии по контракту запретят выкладывать в соцсети селфи, отмечать геолокацию и вообще публиковать любые данные (фото и видео), рассекречивающие их местоположение и подробности деятельности.
Текст законопроекта размещён на портале проектов нормативных актов. Новые правила распространятся также и на контрактников-иностранцев.
В пояснительной записке отмечается, что информация о дислокации может использоваться спецслужбами отдельных государств, а также различными террористическими и экстремистскими организациями.
Вступить в силу нормативно- правовой акт должен в январе 2018 года.
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