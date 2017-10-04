Путин подписал указ об отставке главы Приморского края

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Путин подписал указ об отставке главы Приморского края

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Владимир Путин и Владимир Миклушевский (справа). Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Исполняющим обязанности главы региона будет бывший руководитель гендиректора "Росморпорта".

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому освобождается от должности губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

— Миклушевский освобождён от должности по собственному желанию, — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — Исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт".

В пресс-службе Кремля также сообщили, что глава государства провёл рабочую встречу с Андреем Тарасенко. На ней он и "информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края".

Накануне врио главы Дагестана был назначен зампред Госдумы Владимир Васильев. Сообщалось о возможных отставках губернаторов Орловской области и Коми.

В сентябре стало известно об отставке Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области. А 25 сентября глава государства подписал указ о досрочном прекращении полномочий самарского губернатора Николая Меркушкина.

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