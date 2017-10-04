Путин подписал указ об отставке главы Приморского края

Исполняющим обязанности главы региона будет бывший руководитель гендиректора "Росморпорта".

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому освобождается от должности губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

— Миклушевский освобождён от должности по собственному желанию, — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — Исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт".

В пресс-службе Кремля также сообщили, что глава государства провёл рабочую встречу с Андреем Тарасенко. На ней он и "информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края".

Накануне врио главы Дагестана был назначен зампред Госдумы Владимир Васильев. Сообщалось о возможных отставках губернаторов Орловской области и Коми.

В сентябре стало известно об отставке Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области. А 25 сентября глава государства подписал указ о досрочном прекращении полномочий самарского губернатора Николая Меркушкина.