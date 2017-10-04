Полиции сдался предполагаемый убийца мужчины на Кунцевском кладбище

По словам подозреваемого, трагический инцидент произошёл из-за превышения необходимых мер самообороны.

В следственные органы обратились трое мужчин по факту убийства мужчины на Кунцевском кладбище в Москве. Один из них в настоящее время проверяется на причастность к преступлению, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

Двое из обратившихся сообщили, что являются свидетелями инцидента. Третий признался полиции, что совершил убийство при попытке самообороны. По словам мужчины, погибший напал на него и угрожал ножом.

В Следственном комитете сообщили, что расследование трагического инцидента продолжается. Указанная версия подозреваемого проходит проверку, а также решается вопрос об избрании меры пресечения.

3 октября 2017 года на территории кладбища местные жители обнаружили тело 49-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Позже было установлено, что ранения были нанесены при помощи травматического пистолета. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".