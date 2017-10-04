В Прикамье двухлетняя девочка задолжала более 10 тысяч рублей за капремонт

Жительнице Прикамья регулярно поступают квитанции об оплате капитального ремонта.

Двухлетняя жительница Пермского края каждый месяц получает квитанции об оплате капитального ремонта. Об этом сообщает портал 59.ru.

Коммунальные службы требуют от девочки более десяти тысяч рублей. По словам её матери, все необходимые документы она передала в Фонд капитального ремонта Пермского края сразу после рождения ребёнка, однако квитанции до сих пор приходят.

— Это уму непостижимо! Дочка ещё не пошла даже в детский сад, а уже имеет долг в таком размере, — заявила она.

В пресс-службе фонда капремонта объяснили, что такие "абсурдные" письма действительно иногда приходят. Виноват в этом областной Росреестр, который предоставляет некорректные данные о собственниках жилья. Матери ребёнка предложили пройти процедуру переоформления и обещали "оперативно внести изменения в платёжную систему".