В Белом доме заявили, что Трамп доверяет Тиллерсону

Таким образом администрация американского лидера отреагировала на слухи об уходе Тиллерсона с поста госсекретаря.

Президент США Дональд Трамп по-прежнему полностью доверяет госсекретарю Рексу Тиллерсону. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

— Как мы говорили ранее много раз, если у президента нет доверия к кому бы то ни было, то такой человек не продолжает занимать свою должность, — приводит слова Сандерс Washington Examiner.

Ранее телеканал NBC сообщал, что Тиллерсон летом пригрозил Трампу покинуть свой пост из-за разногласий по политическим вопросам. По данным СМИ, отговорить решительно настроенного политика удалось вице-президенту США Майку Пенсу.

Чуть позже Тиллерсон опроверг слухи о своём уходе с должности госсекретаря. А Трамп потребовал от NBC извинений за распространение недостоверной информации.