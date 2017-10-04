В Борнмуте появилась собака с двумя носами

На ретривера по кличке Уоллис обращают внимание прохожие — они просят сфотографироваться с псом.

В английском городе Борнмут появилась собака с двумя носами. Об этом сообщает Metro.

Dog born with two noses but couldn’t be any happier https://t.co/Xo3rYMdCN4 — Metro (@MetroUK) 4 октября 2017 г.

На золотистого ретривера по кличке Уоллис стали обращать внимание не только местные жители, но и пользователи социальных сетей. Его хозяйка — 21-летняя Лана Калли взяла Уоллиса в семью, когда ему не было и двух месяцев.

— Мы выбрали Уоллиса, когда он был щенком, из-за его носов. Мы знали, что он уникален и другого такого золотого ретривера не существует, — рассказала она.

По словам Калли, многие прохожие специально останавливаются, чтобы сфотографироваться с её питомцем. Кроме того, снимки Уоллиса в Интернете набирают большое количество лайков и комментариев.

— Уоллис необычен и всегда получает гораздо больше внимания, чем другие собаки на улице. Однако он ничем не отличается от других внутренне, и Уоллис понятия не имеет, что выглядит иначе, — добавила Калли.