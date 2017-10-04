В Борнмуте появилась собака с двумя носами

В английском городе Борнмут появилась собака с двумя носами. Об этом сообщает Metro.
Dog born with two noses but couldn’t be any happier https://t.co/Xo3rYMdCN4— Metro (@MetroUK) 4 октября 2017 г.
На золотистого ретривера по кличке Уоллис стали обращать внимание не только местные жители, но и пользователи социальных сетей. Его хозяйка — 21-летняя Лана Калли взяла Уоллиса в семью, когда ему не было и двух месяцев.
— Мы выбрали Уоллиса, когда он был щенком, из-за его носов. Мы знали, что он уникален и другого такого золотого ретривера не существует, — рассказала она.
По словам Калли, многие прохожие специально останавливаются, чтобы сфотографироваться с её питомцем. Кроме того, снимки Уоллиса в Интернете набирают большое количество лайков и комментариев.
— Уоллис необычен и всегда получает гораздо больше внимания, чем другие собаки на улице. Однако он ничем не отличается от других внутренне, и Уоллис понятия не имеет, что выглядит иначе, — добавила Калли.
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