В Сенате США заявили, что Россия не повлияла на выборы американского президента

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В Сенате США заявили, что Россия не повлияла на выборы американского президента

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Сенат США. Фото: © РИА Новости/Юрий Абрамочкин

У специальной комиссии по расследованию российского "вмешательства" нет доказательств, чтобы заявить о влиянии РФ на исход президентских выборов в США.

В американском сенате сообщили, что предполагаемое им вмешательство России не повлияло на исход выборов президента США в 2016 году. Об этом заявил глава комитета по разведке сената Ричард Берр.

Американские власти неоднократно обвиняли Россию в том, что её якобы вмешательство повлияло на итоги президентских выборов в США. Чтобы доказать это, Конгресс США создал специальную комиссию, которая занимается расследованием "российского дела". Однако до сих пор у ФБР не имеется никаких доказательств для подтверждения своих теорий.

Россия опровергает подобные заявления со стороны США, называя их беспочвенными. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что дело о якобы вмешательстве России в выборы американского президента носит абсурдный характер.

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