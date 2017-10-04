Дональд Трамп с супругой посетили пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе

Американский лидер указал на хорошую работу врачей и медсестёр во время и после трагедии.

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей посетили пострадавших при стрельбе на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе. Об этом сообщает телеканал СBS.

— Многие люди получили тяжёлые ранения, потому что не хотели уходить, хотели помочь другим раненым. Люди, которые могли бы не выжить, сейчас поднимаются на ноги и будут выписаны через неделю, две недели или пять недель, — сказал Трамп во время визита в Университетский медицинский центр.

Напомним, Стивен Пэддок открыл огонь по гостям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе 1 октября. В результате случившегося погибли, по последним данным, 58 человек, более 500 человек пострадали. Сам злоумышленник покончил жизнь самоубийством перед тем, как в его номер в отеле ворвались правоохранители.