Во Франции отметили годовщину запуска первого искусственного спутника Земли

В этом году запуску искусственного спутника планеты ПС-1, созданного учёными из СССР, исполнилось 60 лет.

В Российском православном духовно-культурном центре в Париже состоялось празднование 60-летней годовщины запуска первого искусственного спутника земли. Вместе со своими французскими коллегами в мероприятии приняли участие учёные и космонавты из России.

— Запуск первого спутника стал отправной точкой в деле покорения космоса. Он был совсем маленький — 58 сантиметров в диаметре, весил 83 килограмма. И очень простой. Но его запуск стал важнейшей новостью для всего мира, — приводит слова замглавы Роскосмоса Сергея Савельева РИА "Новости".

Также представитель Роскосмоса отметил, что даже во время сложной геополитической ситуации в мире освоение космоса оставалось приоритетным направлением для России и Франции. В 1966 году космодром Байконур в СССР посетил французский президент Шарль де Голль, что стало началом будущих взаимоотношений двух стран в области космоса.

Основополагающим событием назвал запуск первого искусственного спутника нашей планеты французский космонавт Тома Песке. По его словам, именно это событие вдохновило человечество на создание МКС и продолжит воодушевлять в будущем. Помимо этого Песке напомнил о проблемах Земли и необходимости делать всё возможное для предотвращения изменения её климата.

Напомним, первый искусственный спутник Земли — ПС-1, созданный Советским Союзом, был запущен 4 октября 1957 года. За 92 дня полётов космический аппарат совершил 1440 оборотов вокруг Земли.