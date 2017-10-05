В Одессе совершили покушение на соратника Юлии Тимошенко

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В Одессе совершили покушение на соратника Юлии Тимошенко

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Заместитель председателя Одесского областного совета Олег Радковский был госпитализирован с тремя огнестрельными ранениями.

В центре Одессы совершено покушение на заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского. Об этом сообщают местные СМИ.

Радковский госпитализирован с тремя огнестрельными ранениями. На месте происшествия работают сотрудники полиции. По предварительным данным, неизвестный мужчина из винтовки расстрелял чиновника, который выходил из ресторана.

Радковский занимает пост председателя одесской областной партийной организации "Батьковщина" и является соратником Юлии Тимошенко.

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