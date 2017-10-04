Жители Каталонии разочарованы позицией короля Испании по референдуму

Читайте также

Жители Каталонии разочарованы позицией короля Испании по референдуму

2364

Фото: © REUTERS/Yves Herman

Ранее Филипп VI в ходе обращения к нации заявил, что действия каталонских властей нарушают конституцию.

Жители Каталонии глубоко разочарованы полицией короля Испании Филиппа VI в ситуации после референдума о независимости. Об этом во время официального телевизионного обращения к гражданам сообщил глава Каталонии Карлес Пучдемон.

— Своим вчерашним решением вы разочаровали людей в Каталонии, которые ценят вас и в трудные моменты помогали вам. Людей, которые ожидали от вас другого тона, ожидали призыва к диалогу и согласию, — сказал Пучдемон.

Референдум о независимости прошёл в Каталонии 1 октября. 90% проголосовавших высказались за отделение региона от Испании и образование самостоятельного государства. Позже Филипп VI назвал действия каталонских властей незаконными.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!