Стало известно, когда состоится баттл между Гуфом и Птахой

За своё участие в Versus рэпер Гуф потребовал у организаторов два миллиона рублей.

Российские рэп-исполнители Гуф и Птаха сойдутся в словесном противостоянии в рамках Versus Battle в январе 2018 года. Об этом сообщил на своей странице в "твиттере" один из организаторов баттл-площадки Ресторатор (Александр Тимарцев. — Прим. Лайфа).

Для всех, кто следит за моим твиттером есть новости из первых рук. Мы подтверждаем баттл Гуфа и Птахи. Снимаем в январе. — restorator (@Restorator51) 4 октября 2017 г.

Ранее рэпер Птаха вызвал на баттл своего бывшего коллегу по группе Centr Гуфа. Конфликт между двумя музыкантами продолжается уже несколько лет. Алексей Долматов (настоящее имя Гуфа. — Прим. Лайфа) согласился принять участие в проекте при условии, что ему заплатят за это два миллиона рублей. Как стало известно, Ресторатор согласился заплатить эту сумму.

Напомним, предыдущий ажиотаж вокруг Versus был связан с участниками августовского баттла Оксимироном и Гнойным. Их "схватку", опубликованную на канале проекта в YouTube, посмотрело более 24 миллионов пользователей. Тогда сенсационную победу одержал Гнойный, за которого проголосовали все пять судей.