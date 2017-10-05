Стало известно, когда состоится баттл между Гуфом и Птахой

Читайте также

Стало известно, когда состоится баттл между Гуфом и Птахой

6779

Рэперы Птаха и Гуф. Фото: © соцсети

За своё участие в Versus рэпер Гуф потребовал у организаторов два миллиона рублей.

Российские рэп-исполнители Гуф и Птаха сойдутся в словесном противостоянии в рамках Versus Battle в январе 2018 года. Об этом сообщил на своей странице в "твиттере" один из организаторов баттл-площадки Ресторатор (Александр Тимарцев. — Прим. Лайфа).

Ранее рэпер Птаха вызвал на баттл своего бывшего коллегу по группе Centr Гуфа. Конфликт между двумя музыкантами продолжается уже несколько лет. Алексей Долматов (настоящее имя Гуфа. — Прим. Лайфа) согласился принять участие в проекте при условии, что ему заплатят за это два миллиона рублей. Как стало известно, Ресторатор согласился заплатить эту сумму.

Напомним, предыдущий ажиотаж вокруг Versus был связан с участниками августовского баттла Оксимироном и Гнойным. Их "схватку", опубликованную на канале проекта в YouTube, посмотрело более 24 миллионов пользователей. Тогда сенсационную победу одержал Гнойный, за которого проголосовали все пять судей.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!