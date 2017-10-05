В Турции арестовали сотрудника консульства США

Метина Топуза обвиняют в подрыве конституционного строя и шпионской деятельности.

В Турции по обвинению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхулахха Гюлена арестован сотрудник Генконсульства США Метин Топуз. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на правоохранительные органы.

Власти обвиняют Топуза в подрыве конституционного строя и шпионской деятельности. Кроме того, его подозревают в соучастии в поддельном расследовании о коррупции с целью отстранения от власти руководства Турции.

Турецкая полиция зимой 2013 года провела громкое расследование о коррупции среди высших чинов государственной власти. В ходе антикоррупционной операции под подозрением оказалось более 150 человек, в том числе сын президента Турции Биляль Эрдоган.

Однако в результате генпрокуратура Стамбула заявила, что для уголовного преследования подозреваемых оснований нет. А расследование было инициировано Гюленом для подрыва авторитета правительства.