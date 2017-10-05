Трамп и Абэ договорились о совместных действиях в отношении КНДР

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Лидеры двух стран, в частности, договорились координировать свои действия в отношении КНДР.

— Руководители выразили стремление продолжать тесную координацию по целому ряду вопросов, включая Северную Корею, в преддверии визита президента в ноябре, — сообщили в пресс-службе Белого дома.

Ранее Трамп, обсуждая с Абэ ситуацию вокруг КНДР, заявил, что в случае необходимости Соединённые Штаты готовы использовать ядерное оружие.