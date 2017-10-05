Памятники Гагарину установят в восьми странах

Всего благотворительный фонд "Диалог культуры — единый мир" установил около 40 бюстов Юрия Гагарина в 26 странах.

Уже в этом году бронзовые памятники советскому лётчику-космонавту Юрию Гагарину появятся во Франции, Италии, Сербии, Палестине, Нигерии, Казахстане, а в первой половине 2018-го изваяния первого человека в космосе установят в Южной Корее и Японии. Об этом сообщает газета "Известия".

Также стало известно, что торжественное открытие статуи Гагарина во Франции состоится сегодня, 5 октября. В конце месяца бюст советского покорителя космоса отправят на одну из российских антарктических станций. Проект международного благотворительного фонда "Диалог культуры — единый мир", благодаря которому монументы Гагарину уже появились в более 20 странах мира, направлен на продвижение и популяризацию русской культуры.

— Юрия Гагарина знает, наверное, каждый на нашей планете. Более того, его личность не только способна объединять людей разных национальностей, но также популяризовать такие человеческие ценности, как отвага, преданность и стремление к новым рубежам, — сообщила руководитель пресс-службы фонда Ирина Шамгунова.

Проект фонда существует с 2011 года. Кроме того, именно члены организации решают, в каком месте установят памятник. Помимо Франции полноценная статуя советского космонавта находится в американском Хьюстоне возле исторического здания штаб-квартиры NASA.