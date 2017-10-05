Канада намерена пересмотреть систему приёма беженцев после теракта в Эдмонтоне

В конце сентября гражданин Сомали попытался раздавить полицейских и прохожих в канадском городе.

Правительство Канады собирается пересмотреть процедуру приёма документов о предоставлении статуса беженцев после теракта в Эдмонтоне. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

— Уверен, что процедура предоставления убежища, которая есть у нас, должна проходить по правилам, когда кто-то пересекает нашу границу... Мы будем изучать вопрос того, нужно ли нам в будущем действовать по-другому, — приводит слова Трюдо телекомпания CTV.

Напомним, вечером 31 сентября в Эдмонтоне злоумышленник на грузовике пытался задавить полицейских и прохожих. Позже правоохранители сообщили, что за рулём машины находился гражданин Сомали, имеющий в Канаде статус беженца.