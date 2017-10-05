Facebook и Twitter примут участие в слушаниях по "делу РФ"

Компании выразили своё согласие сотрудничать с американскими властями в расследовании предполагаемого вмешательства России в выборы президента США.

Сенат США проведёт слушания по "российскому делу" с участием представителей компаний Facebook и Twitter. Руководство обеих американских компаний уже выразило своё согласие. Об этом сообщает издание The Hill.

Ранее появились сообщения, что среди IT-компаний в открытых слушаниях также будут присутствовать представители компании Google. Организации сотрудничают с комитетом по разведке для расследования предполагаемого в США вмешательства России в выборы американского президента в 2016 году.

— Мы продолжим оказывать содействие расследованиям и делиться с общественностью деталями полученных выводов, — сообщили представители компании Twitter.

Отметим, что ранее глава комитета по разведке Ричард Берр заявил, что предполагаемое сенатом вмешательство России не повлияло на исход выборов президента США в 2016 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что так называемое российское дело беспочвенно и абсурдно.