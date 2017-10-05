Россиян предупредили об эпидемии холеры в Конго

Правительство республики вместе с общественными международными организациями принимает меры по недопущению распространения эпидемии.

Роспотребнадзор предупредил россиян об ухудшении эпидемиологической ситуации с холерой в Демократической Республике Конго.

— С начала сентября текущего года на востоке страны в 22 провинциях в районе озёр Альберт, Эдуард и Киви число заболевших холерой достигло 24 тысяч человек, из них 500 закончились летальным исходом, — сообщило ведомство со ссылкой на данные Минздрава Конго.

Отмечается, что, по информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с начала 2017 года случаи холеры зафиксированы в 34 странах мира.