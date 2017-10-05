Звезде сериала грозит 7 лет за хранение детского порно

Марк Саллинг загрузил более 50 тысяч изображений и видеороликов на свой компьютер.

Американский актёр Марк Саллинг признал себя виновным в хранении изображений жестокого обращения с детьми. Об этом сообщает The Guardian.

Звезда сериала "Лузеры" согласилась с обвинением и тем самым избежала максимального срока наказания в 20 лет. Теперь Саллингу грозит от четырёх до семи лет тюремного заключения. Кроме того, он должен будет зарегистрироваться в полиции по месту жительства в качестве сексуального преступника.

После ареста в 2015 году 35-летнего актёра обвинили в хранении медиафайлов с жестоким обращением с детьми. Саллинг загрузил более 50 тысяч изображений и видеороликов на свой компьютер и ещё четыре тысячи на флеш-накопитель.

Согласно закону, после освобождения он будет находиться под надзором в течение 20 лет, не сможет общаться с несовершеннолетними, а также посещать школьные дворы, детские площадки и прочие детские объекты.