Парламент Канады принял аналог закона Магнитского

Теперь для вступления в силу документ должна подписать генерал-губернатор страны Жюли Пейетт.

Палата общин парламента Канады приняла аналог "Закона о жертвах коррумпированных иностранных правительств" (закон Сергея Магнитского). За принятие документа единогласно проголосовали 277 членов палаты.

В ходе слушаний членами палаты отмечалось, что местная версия закона Магнитского должна быть направлена в первую очередь на чиновников из России, Ирана, Венесуэлы, Мьянмы и Вьетнама, которые занимаются отмыванием денег в Канаде, нарушая при этом права человека в своих странах.

Отметим, что документ в случае принятия его сенатом страны позволит Канаде конфисковать активы и имущество иностранных граждан, причастных к нарушению прав человека.

Ранее в посольстве РФ в Оттаве заявили, что планы парламента Канады принять аналог акта Магнитского — это неприкрытое вмешательство во внутренние дела России.