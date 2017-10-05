Теннисист Борис Беккер задолжал свыше €60 млн

Большую часть суммы прославленный немецкий теннисист должен бизнесмену Гансу-Дитеру Клевену — 37 миллионов евро.

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер должен кредиторам около 61 миллиона евро, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. В список, кому шестикратный победитель турниров Большого шлема должен вернуть деньги, вошли 14 человек и несколько организаций.

Самый большой долг Беккера составляет 37 миллионов евро, который требует вернуть немецко-швейцарский бизнесмен Ганс-Дитер Клевен. Ещё около 10 миллионов евро теннисист должен банку Arbuthnot Latham & Co.

Согласно информации издания, собственность Бориса Беккера составляет чуть выше 500 тысяч евро. Летом 2017 года лондонский суд признал прославленного теннисиста банкротом.