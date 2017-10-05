Теннисист Борис Беккер задолжал свыше €60 млн

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер должен кредиторам около 61 миллиона евро, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. В список, кому шестикратный победитель турниров Большого шлема должен вернуть деньги, вошли 14 человек и несколько организаций.
Boris #Becker soll 61 Millionen Euro Schulden haben: https://t.co/wp9vobzTXr— FAZ.NET (@faznet) 4 октября 2017 г.
Самый большой долг Беккера составляет 37 миллионов евро, который требует вернуть немецко-швейцарский бизнесмен Ганс-Дитер Клевен. Ещё около 10 миллионов евро теннисист должен банку Arbuthnot Latham & Co.
Согласно информации издания, собственность Бориса Беккера составляет чуть выше 500 тысяч евро. Летом 2017 года лондонский суд признал прославленного теннисиста банкротом.
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