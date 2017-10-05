Директор управления ООН назвала Россию лидером в освоении космоса

Симонетта ди Пиппо назвала Россию "очень хорошим другом управления ООН" и поздравила страну с юбилеем запуска спутника.

Россия является лидером в освоении космоса и активно сотрудничает в этой сфере с другими странами. Об этом заявила директор Управления ООН по вопросам космического пространства Симонетта ди Пиппо.

— Прорыв "Спутника-1" действительно важен для всех нас. На сегодняшний день Российская Федерация продолжает оставаться лидером в космосе, а также очень хорошим другом Управления ООН по вопросам космического пространства. Поздравляю Российскую Федерацию с этим очень знаменательным юбилеем, — сказала она.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также поздравил Россию, назвав запуск первого искусственного спутника "удивительным достижением Советского Союза". Он также отметил, что Россия и США продолжают сотрудничество в освоении космоса, даже несмотря на отсутствие взаимопонимания в политических отношениях.

Ранее Лайф сообщал, что во Франции отметили годовщину запуска первого искусственного спутника Земли, а памятник Юрию Гагарину установят ещё в восьми странах.