Кабмин Украины выделит 224 млн гривен садоводам

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Кабмин Украины выделит 224 млн гривен садоводам

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Цветущая яблоня. Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Правительство Украины приняло решение выделить 224,3 млн гривен (484,4 млн рублей) на финансирование хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия страны.

— Выделение таких ассигнований позволит полностью рассчитаться с кредиторской задолженностью по этой программе, которая составляет 231,8 млн гривен, а остатки направить на государственное стимулирование создания новых насаждений и развитие отраслевой инфраструктуры, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как ранее сообщал Лайф, из-за резкого похолодания урожай в некоторых регионах Украины сократился на 30%.

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