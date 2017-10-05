Минтранс намерен лишить проблемные авиакомпании продажи билетов

Авиакомпаниям, у которых возникли трудности с финансовым состоянием, могут запретить продавать билеты или вовсе отозвать лицензию. Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов, опираясь на недавнюю ситуацию с авиакомпанией "ВИМ-авиа", которая из-за финансовых проблем заявила о прекращении всех чартерных рейсов.

— Должен быть действенный механизм, который будет следить за финансовым состоянием авиакомпаний. В случае его ухудшения немедленное включение соответствующих мер по приостановке лицензии, продаже билетов и иных мер внутриотраслевых, которые обеспечивают бесперебойную перевозку пассажиров в экстремальной ситуации, — отметил Соколов.

Напомним, 25 сентября "ВИМ-авиа" объявила о решении полностью прекратить чартерные перевозки пассажиров из-за заморозки финансирования. В результате около 40 тысяч пассажиров с заранее купленными билетами не смогли вылететь на самолётах компании.