Более 300 пострадавших во время стрельбы в Лас-Вегасе выписаны из больниц

Ранее пострадавших, находящихся в Университетском медцентре, навестили президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей.

Более 300 пострадавших во время стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе выписаны из больниц. Об этом на пресс-конференции сообщил шериф Джозеф Ломбардо.

JUST IN: Police say some 317 of the 489 people injured in Las Vegas shooting have been discharged from hospitals pic.twitter.com/Y7sM1cXFW9 — Reuters Top News (@Reuters) 5 октября 2017 г.

По словам полицейского, всего в больницы было доставлено 489 человек. В настоящий момент врачи выписали 317 из них.

Напомним, 1 октября Стивен Пэддок из окна своего номера в одном из отелей Лас-Вегаса открыл огонь по гостям музыкального фестиваля. Погибло 58 человек, более 500 пострадало. Убийство стало самым массовым в истории США. Сам злоумышленник покончил жизнь самоубийством до того, как к нему в комнату ворвались правоохранители.

Шериф Ломбардо назвал Пэддока "опасным человеком с отклонениями" и отметил, что мотивы стрелка могут остаться тайной навсегда.