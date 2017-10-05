Более 300 пострадавших во время стрельбы в Лас-Вегасе выписаны из больниц

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Более 300 пострадавших во время стрельбы в Лас-Вегасе выписаны из больниц

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Отель Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Фото: © REUTERS/Chris Wattie

Ранее пострадавших, находящихся в Университетском медцентре, навестили президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей.

Более 300 пострадавших во время стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе выписаны из больниц. Об этом на пресс-конференции сообщил шериф Джозеф Ломбардо.

По словам полицейского, всего в больницы было доставлено 489 человек. В настоящий момент врачи выписали 317 из них.

Напомним, 1 октября Стивен Пэддок из окна своего номера в одном из отелей Лас-Вегаса открыл огонь по гостям музыкального фестиваля. Погибло 58 человек, более 500 пострадало. Убийство стало самым массовым в истории США. Сам злоумышленник покончил жизнь самоубийством до того, как к нему в комнату ворвались правоохранители.

Шериф Ломбардо назвал Пэддока "опасным человеком с отклонениями" и отметил, что мотивы стрелка могут остаться тайной навсегда.

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