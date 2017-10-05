В США эвакуировали колледж из-за угрозы взрыва

В частный колледж Мерси поступило анонимное сообщение с угрозами о готовящемся взрыве. Об этом сообщает телеканал NBC New York. Полиция эвакуировала всех студентов и персонал из здания образовательного учреждения, а также с территории университетского городка на Манхэттене.

*Emergency 1 of 3 For those of you at our Manhattan Campus, we ask that you gather your belongings and leave the building quickly and calmly — Mercy College (@mercycollege) 4 октября 2017 г.

Администрация колледжа обратилась к учащимся через социальные сети с просьбой сохранять спокойствие и не приближаться к территории Мерси, а также проинформировала, что все занятия в этот день будет отменены.

Полиция Нью-Йорка проводит расследование.