В США эвакуировали колледж из-за угрозы взрыва

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В США эвакуировали колледж из-за угрозы взрыва

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В частный колледж Мерси поступило анонимное сообщение с угрозами о готовящемся взрыве. Об этом сообщает телеканал NBC New York. Полиция эвакуировала всех студентов и персонал из здания образовательного учреждения, а также с территории университетского городка на Манхэттене.

Администрация колледжа обратилась к учащимся через социальные сети с просьбой сохранять спокойствие и не приближаться к территории Мерси, а также проинформировала, что все занятия в этот день будет отменены.

Полиция Нью-Йорка проводит расследование.

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