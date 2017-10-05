Российские учёные составят уникальную карту Вселенной

Новая астрофизическая лаборатория позволит увидеть около трёх миллионов сверхмассивных чёрных дыр.

В Научно-производственном объединении им. С.А. Лавочкина завершается строительство астрофизической лаборатории "Спектр-рентген-гамма". Об этом сообщают "Известия".

В задачи лаборатории входит построение широкомасштабной карты Вселенной и дальнейший анализ эволюции галактик. Проект планируется запустить в октябре 2018 года.

— Таких обсерваторий для обзора всего неба с высокими чувствительностью, угловым и энергетическим разрешением больше нет. Наземными инструментами подменить "Спектр-РГ" полностью невозможно, — рассказал руководитель проекта, академик РАН Рашид Сюняев.

Он отметил, что с помощью "Спектра-РГ" можно будет увидеть около трёх миллионов сверхмассивных черных дыр и около 100 тысяч галактических скоплений. По его словам, эти данные позволят учёным внести свой вклад в развитие мировой науки.