Раненный в ногу при стрельбе в Лас-Вегасе встал с кровати при виде Трампа

Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей прибыли в Лас-Вегас, чтобы посетить пострадавших от действий Стивена Педдока.

Мужчина, которому во время вооружённой атаки на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе прострелили ногу, встал с постели, чтобы поприветствовать Дональда и Меланью Трамп. Президент США вместе с первой леди посетили Университетский медцентр, где находятся пострадавшие, передаёт издание Daily Mail.

По словам Томаса Гандерсона, Меланья Трамп испугалась, когда он встал с кровати, несмотря на серьёзную травму ноги. Дональд Трамп пожал мужчине руку и спросил, как он себя чувствует.

— Я никогда не смогу оставаться в постели, если президент США заходит ко мне в палату, чтобы пожать руку. В нашей стране может быть много проблем, но я всегда буду уважать её, моего президента и мой флаг. Не важно, прострелена ли моя нога, я буду демонстрировать моему президенту уважение, которого он заслуживает, — заявил Гандерсон.

Кроме того, Дональд Трамп на своей странице в "Твиттере" выразил благодарность всем людям в Лас-Вегасе, которые спасали жизни других во время атаки 64-летнего Стивена Пэддока. Президент США назвал их героями.

On behalf of a GRATEFUL NATION, THANK YOU to all of the First Responders (HEROES) who saved countless lives in Las Vegas on Sunday night. pic.twitter.com/ZxuMYWnNHv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 октября 2017 г.

Ранее стало известно, что более 300 пострадавших во время стрельбы на музыкальном фестивале уже выписаны из больниц. Всего в медицинские учреждения было доставлено 489 человек.