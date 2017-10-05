Пентагон подтвердил нападение на военных США в Нигере

В настоящее время в оборонном ведомстве Соединённых Штатов пытаются выяснить детали инцидента.

Министерство обороны США подтвердило нападение боевиков на американских военнослужащих в Нигере. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Африканского командования вооружённых сил США.

— Подтверждаем сообщения о том, что совместный патруль США и Нигера попал под враждебный огонь на юго-западе Нигера. Мы работаем над тем, чтобы подтвердить детали инцидента и получить дополнительную информацию, — говорится в сообщении.

Ранее газета The New York Times сообщила, что военный патруль США подвергся атаке боевиков в Нигере недалеко от границы с Мали. По информации источников издания, при нападении трое американских военнослужащих погибли, ещё двое получили ранения.