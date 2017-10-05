Миклушевский объяснил свой уход с поста губернатора Приморья

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Миклушевский объяснил свой уход с поста губернатора Приморья

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Бывший губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Указ об отставке Миклушевского 4 октября подписал президент России Владимир Путин.

Бывший губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сообщил, что написал заявление об отставке из-за желания сменить место работы.

— Решение президентом принято, решение это согласованное. Было заявление по собственному желанию, связанное с тем, что я предполагаю сменить место работы, — сказал Миклушевский, добавив, что вскоре вернётся в Москву.

При этом экс-глава Приморья не уточнил, где именно он планирует работать.

Указ об отставке Владимира Миклушевского президент России Владимир Путин подписал 4 октября. В тот же день Путин провёл рабочую встречу с бывшим генеральным директором ФГУП "Росморпорт" Андреем Тарасенко, который назначен временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.

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