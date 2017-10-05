В Оклахоме арестован мужчина, угрожавший устроить стрельбу, как в Лас-Вегасе

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В Оклахоме арестован мужчина, угрожавший устроить стрельбу, как в Лас-Вегасе

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Полицейские в Лас-Вегасе. Фото: © REUTERS/Las Vegas Sun/Steve Marcus

Правоохранители подчеркнули, что каждая подобная угроза рассматривается крайне серьёзно.

Полиция американского штата Оклахома арестовала человека, угрожавшего устроить трагедию, подобную стрельбе в Лас-Вегасе 1 октября. По словам мужчины, в его планах были бойни в Оклахома-Сити (штат Оклахома) и Сан-Антонио (штат Техас).

По информации агентства Associated Press, 39-летний Родерик Ламар Робинсон был арестован после того, как разместил на своей странице в "Фейсбуке" пост с угрозами массовых убийств таким же образом, как сделал Стивен Пэддок в Лас-Вегасе.

Сейчас в отношении арестованного ведётся проверка. Правоохранители выяснили, что мужчину уже разыскивают власти Техаса по обвинению в хранении наркотиков.

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