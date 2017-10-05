Россияне чаще берут взаймы наличными, а не кредитными картами

В этом году доля кредитов наличными увеличилась на 10% и в результате достигла 75%.

В России люди всё чаще берут кредиты наличными, в то время как желающих взять деньги в долг с помощью карт становится меньше. Об этом сообщают "Известия".

— Кредитные карты — это значительно более дорогой продукт, чем кредит наличными. И хотя у карт есть бесплатный период, в течение которого с заёмщика не взимают проценты за пользование деньгами, на практике люди очень часто выходят за рамки этого периода и платят огромные проценты, — рассказал финансовый омбудсмен Павел Медведев.

В 2017 году количество кредитов наличными увеличилось на 10% и в результате достигло 75%. В то же время число заимствований с использованием пластиковых карт снизилось на 8%.

Среди недостатков кредитных карт эксперты выделяют годовое обслуживание и плату за выпуск, а также комиссию при снятии денег в "неродном" банкомате. Также специалисты считают, что картами пользуются в основном обеспеченные люди, поэтому снижение доли пластика свидетельствует ещё и о нестабильной финансовой ситуации.