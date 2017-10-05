В Нигерии при крушении парома погибло 22 человека

По меньшей мере 22 человека погибли при крушении парома на северо-западе Нигерии, пишет газета PM News Nigeria.
22 die in boat mishap https://t.co/AEVoYoYMLc #News #Nigeria— P.M. NEWS (@pmnewsnigeria) 5 октября 2017 г.
По данным местных властей, семерых пассажиров судна удалось спасти.
— Некоторые из выживших сказали, что паром столкнулся с бревном в реке и перевернулся, — сказал сотрудник национального управления по чрезвычайным ситуациям Нигерии Малам Хуссаини Ибрахим.
Точных цифр по погибшим и пострадавшим у властей пока нет, как и информации о причинах трагедии.
- Популярные
- По времени