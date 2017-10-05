В Нигерии при крушении парома погибло 22 человека

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В Нигерии при крушении парома погибло 22 человека

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Точная причина аварии пока не называется, однако местные власти предполагают, что паром мог быть перегружен.

По меньшей мере 22 человека погибли при крушении парома на северо-западе Нигерии, пишет газета PM News Nigeria.

По данным местных властей, семерых пассажиров судна удалось спасти.

— Некоторые из выживших сказали, что паром столкнулся с бревном в реке и перевернулся, — сказал сотрудник национального управления по чрезвычайным ситуациям Нигерии Малам Хуссаини Ибрахим.

Точных цифр по погибшим и пострадавшим у властей пока нет, как и информации о причинах трагедии.

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