В Нигерии при крушении парома погибло 22 человека

Точная причина аварии пока не называется, однако местные власти предполагают, что паром мог быть перегружен.

По меньшей мере 22 человека погибли при крушении парома на северо-западе Нигерии, пишет газета PM News Nigeria.

По данным местных властей, семерых пассажиров судна удалось спасти.

— Некоторые из выживших сказали, что паром столкнулся с бревном в реке и перевернулся, — сказал сотрудник национального управления по чрезвычайным ситуациям Нигерии Малам Хуссаини Ибрахим.

Точных цифр по погибшим и пострадавшим у властей пока нет, как и информации о причинах трагедии.