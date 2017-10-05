Подруга стрелка из Лас-Вегаса не знала о его планах

Читайте также

Подруга стрелка из Лас-Вегаса не знала о его планах

3057

Фото: © Twitter/LVMPD

По словам Мэрилу Дэнли, Пэддок всегда был очень добрым, заботливым и тихим человеком.

Подруга американца Стивена Пэддока, устроившего массовое убийство в Лас-Вегасе, 62-летняя Мэрилу Дэнли заявила, что не знала о его планах. Об этом сообщает агентство Associated Press.

— Он никогда не говорил мне и не делал ничего такого, о чём мне было известно, что каким-либо образом могло бы намекнуть мне, что произойдёт нечто ужасное, как то, что произошло, — говорится в заявлении, которое распространил её адвокат Мэттью Ломбард.

Женщина также согласилась сотрудничать со следствием.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!