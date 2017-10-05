В Хабаровске уволен сотрудник полиции, ставший свидетелем убийства пауэрлифтера

Главным вещественным доказательством в деле сейчас является видеозапись потасовки двух спортсменов.

Младший сержант полиции, ставший свидетелем драки между чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Андреем Драчёвым и бойцом смешанных единоборств Анаром Аллахверановым, уволен из органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

— Установлено, что на месте инцидента находился сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по городу Хабаровску, сержант полиции. Врио начальника УМВД России по Хабаровскому краю принято решение по увольнению сотрудника по отрицательным мотивам, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что Андрей Драчёв скончался в результате черепно-мозговой травмы, полученной в драке с Аллахверановым. Сам обвиняемый сдался следствию. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Убийство при отягчающих обстоятельствах из хулиганских побуждений".

Одним из главных вещественных доказательств в деле является видео потасовки спортсменов.