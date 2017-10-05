"Острая, как Путин". В США будут продавать пиццу ко дню рождения президента РФ

Начинка будет состоять из мяса, лука и маринованных огурцов, а соус — из красного перца и специй.

Ресторан Ledo Pizza в Вашингтоне предложит своим посетителям пиццу, "острую, как Путин", в честь дня рождения президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера заведения Тарика Диаба.

— Я знаю, что Путин — очень харизматичный лидер. Мы решили поздравить его с днём рождения, приготовив пиццу, названную в его честь. Акция продлится всего три дня, с 7 по 9 октября, — рассказал Диаба.

Ресторан располагается недалеко от российского посольства, чьи сотрудники часто посещают пиццерию. Диаба выразил надежду, что блюдо понравится как россиянам, так и гражданам других стран.

— Это первая наша пицца, в которой есть маринованные огурцы. Мы ещё никогда не предлагали посетителям пиццу с маринованными огурцами — несмотря на то, что у нас большой выбор, — сказал он.

Диаба также отметил, что секрет пиццы заключается в фирменном соусе из красного перца и специй. Начинка будет состоять из мяса, лука и маринованных огурцов. Стоить такое блюдо будет 22,5 доллара (1300 рублей).

Отметим, что российский лидер отпразднует свой день рождения 7 октября.