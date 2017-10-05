Артиллеристы подняты по тревоге на юге России

Военнослужащие Южного военного округа примут участие в учениях на территории Краснодарского края.

Находящиеся в Адыгее артиллерийские подразделения Южного военного округа утром 5 октября были подняты по тревоге для участия в учениях на территории Кубани. Как сообщил начальник пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев, в ходе учения командиры должны отработать управление своими подразделениями, постановку задач и получение данных по режимной связи. Помощь артиллеристам в разведке местности будут осуществлять беспилотники.

— Военнослужащие артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Республике Адыгея, подняты по тревоге для проведения командно-штабного учения (КШУ) на полигоне Молькино в Краснодарском крае, — уточнил полковник.

Представитель военного ведомства пояснил, что военнослужащие и спецтехника уже доставлены железнодорожным транспортом в места проведения учений. Кроме того, на месте артиллеристы разгрузили эшелон, развернули подвижные пункты управления, замаскировали их и организовали боевую работу, подчеркнул Астафьев.

По планам учений, в них примут участие около 200 военнослужащих и более 30 единиц техники, включая РСЗО "Ураган".